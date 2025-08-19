​Soverato si prepara per una nuova giornata di solidarietà: la raccolta sangue dell’AVIS

Una nuova opportunità per compiere un gesto di grande solidarietà e civiltà si profila all’orizzonte per la comunità di Soverato e dintorni. L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) comunale “Rossella Anastasio” ha infatti annunciato una nuova giornata di raccolta sangue, invitando tutti i cittadini a partecipare.

​L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto 2025, una data che cade in pieno periodo estivo, a testimonianza di come il bisogno di sangue non conosca stagionalità. I volontari e i sanitari saranno pronti ad accogliere i donatori dalle ore 07:15 fino alle ore 11:00.

​La sede designata per l’evento è quella dell’AVIS di Soverato, situata in Via Cesare Battisti, 26. La scelta di mantenere la raccolta in una sede facilmente raggiungibile e conosciuta mira a favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di persone.

​La donazione di sangue è un atto semplice e sicuro, ma di fondamentale importanza per salvare vite umane. Il sangue raccolto viene utilizzato per interventi chirurgici, terapie oncologiche, emergenze e per curare malattie croniche. L’AVIS di Soverato rinnova quindi il suo appello, ricordando che ogni singola sacca di sangue donata può fare la differenza.

​Per garantire un’organizzazione ottimale e per evitare attese, l’associazione invita caldamente i potenziali donatori a prenotare la propria partecipazione. È possibile farlo chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 327 438 6772.

​Unisciti a noi e dona la vita. Il tuo gesto può essere un raggio di sole per chi è in difficoltà, proprio come il messaggio che l’AVIS continua a diffondere con il suo impegno costante sul territorio.