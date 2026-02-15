Soverato si tinge di allegria: il Carnevale invade il Corso tra musica e colori

Non è stata solo una sfilata, ma una vera e propria esplosione di vita quella che ha travolto il cuore della “Perla dello Ionio”. Il Carnevale di Soverato si conferma uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, capace di trasformare il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto dove la spensieratezza è stata l’unica protagonista.

Un successo di partecipazione

​Il sindaco Daniele Vacca, visibilmente soddisfatto per l’andamento della manifestazione, ha descritto la giornata come “straordinaria”.

Il Corso, colonna vertebrale della città, è stato invaso da un fiume di persone: famiglie, visitatori dai comuni limitrofi e, soprattutto, tantissimi bambini che hanno dato vita a una parata di maschere e creatività.

​”Soverato è stata trasformata in un’esplosione di colori, musica e sorrisi,” ha dichiarato il Sindaco. “La sfilata ha riempito le vie di un entusiasmo contagioso, unendo generazioni diverse in un unico, grande clima di festa.”

Tradizione e comunità

​A rendere magica l’atmosfera non sono stati solo i classici coriandoli, ma l’imponente presenza di carri allegorici e gruppi mascherati che hanno sfilato a ritmo di musica, catturando l’attenzione di grandi e piccini. Un evento che, oltre all’aspetto ludico, sottolinea la capacità della città di fare rete e offrire momenti di aggregazione sociale di alto livello.

​In chiusura del suo intervento, il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento corale alla macchina organizzativa, alle associazioni e a tutti i cittadini che hanno collaborato per la riuscita della sicurezza e dell’intrattenimento:

“Un sentito grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa fantastica giornata”.

Con il passaggio delle maschere e l’eco della musica che ancora risuona tra le vie, Soverato archivia un’edizione del Carnevale che verrà ricordata per la grande partecipazione e, soprattutto, per il ritorno alla gioia collettiva nelle piazze.