Soverato si tinge di primavera: al Teatro Comunale risuonano le melodie dei grandi Musical

Il coro “Il Mosaico” presenta “Primavera in Musica”, un viaggio corale e strumentale tra i successi più amati del teatro musicale internazionale.

​SOVERATO – Con l’arrivo della bella stagione, la città di Soverato si prepara a un appuntamento artistico di grande fascino. Sabato 21 marzo, alle ore 21:00, la cornice del Teatro Comunale ospiterà “Primavera in Musica”, un atteso concerto corale organizzato e presentato dal prestigioso coro “Il Mosaico”.

​Un cast d’eccezione

​L’evento, diretto dalla bacchetta esperta di Ida Raynal, promette di trasportare il pubblico in un vero e proprio “viaggio nelle melodie più amate dei musical”. Ad accompagnare le voci del coro sarà una formazione strumentale di alto livello, composta da:

​Gabriel Giannotti al pianoforte;

​Nicola Squillace alla chitarra;

​Carlo Mellace al basso;

​Domenico Micó alla batteria.

​La serata si arricchirà inoltre della partecipazione speciale di Janaina de Oliveira, la cui presenza aggiunge un tocco di prestigio a un programma già densissimo di talento.

​Info e Ingresso

​L’iniziativa si conferma un regalo alla cittadinanza: l’ingresso è libero, permettendo a chiunque di godere di una serata di alta cultura e intrattenimento nel cuore pulsante di Soverato.

​L’appuntamento è dunque per sabato 21 marzo. Un’occasione imperdibile per salutare l’inverno e accogliere la primavera a ritmo di musica.