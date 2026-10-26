​Soverato si veste di cultura e musica: in arrivo la presentazione del libro su Vito Maida

Sarà la suggestiva Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato a fare da cornice, venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 18:00, a un evento culturale di grande spessore. L’appuntamento si inserisce nel quadro del XXXII Anno Accademico (2026/2027) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”.

Al centro dell’incontro vi sarà la presentazione dell’opera letteraria di Gaetano Drosi dal titolo: “Vito Maida – Cantautore e poeta. Ritratto dell’uomo e dell’artista” (Edizioni Libritalia). Un viaggio emozionante e profondo per riscoprire la figura, la sensibilità e il percorso artistico di un grande interprete del territorio.

Un parterre istituzionale e culturale d’eccezione

​La serata prenderà il via con i saluti istituzionali affidati a figure di spicco del panorama locale e regionale:

​Daniele Vacca, Sindaco di Soverato;

​Ernesto Francesco Alecci, Consigliere Regionale;

​Emanuele Amoruso, Assessore alla Cultura del Comune di Soverato;

​Enrico Buonanno, Editore di Libritalia.

A seguire, il dibattito si aprirà nel vivo con gli interventi di approfondimento curati dal filosofo e scrittore Salvatore Mongiardo e da Giulio De Loiro, autore della postfazione del volume.

Emozioni tra parole e note

​L’evento non sarà solo un momento di riflessione letteraria, ma si arrichirà di suggestioni artistiche grazie alle letture curate da Giusy Drosi e agli intensi intermezzi musicali. Nel corso della serata verranno infatti proposti frammenti e brani tratti da “I Figli di Calabria”, scritti e composti dallo stesso Vito Maida.

All’incontro sarà presente l’autore Gaetano Drosi, pronto a dialogare con il pubblico e a condividere i retroscena di questo pregevole ritratto biografico.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare per riscoprire insieme le radici e la voce di un indimenticabile protagonista della cultura calabrese.