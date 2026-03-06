​Soverato, sicurezza e volontariato: consegnate le nuove divise ai “Nonni Vigili”

Un piccolo gesto che racchiude un grande ringraziamento. Nella giornata di oggi, presso la sede del Comune di Soverato, si è tenuta la cerimonia ufficiale per la consegna dei nuovi giubbini catarifrangenti ai “Nonni Vigili”, le figure storiche che, con dedizione e spirito di servizio, vegliano sulla sicurezza degli alunni all’uscita dei plessi scolastici cittadini.

​Istituzioni e comunità unite

​All’incontro hanno preso parte il Sindaco Daniele Vacca, la delegata all’Istruzione Caterina Gatto e il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Saia.

La consegna delle divise non è stata solo una formalità tecnica, ma un momento per sottolineare l’importanza del senso civico e della collaborazione tra generazioni.

​Un presidio di sicurezza e amore

​L’iniziativa mira a rendere ancora più riconoscibili questi volontari che operano in sinergia con il Comando di Polizia Municipale.

Il loro lavoro va oltre la semplice gestione del traffico: è un presidio di legalità e una testimonianza di quanto il volontariato possa fare la differenza nel tessuto urbano di una città come Soverato.

