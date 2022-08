Soverato, Sindaco Vacca: “Precisazioni sul caso della lavoratrice Beauty”

In merito alla lettera pervenutami da parte del sindacato di base USB riguardo il deprecabile caso della lavoratrice Beauty, mi vedo costretto a inviare questa nota stampa per precisare alcune questioni fondamentali.

Rispondo attraverso questa nota poiché la lettera a me pervenuta ufficialmente è stata anche pubblicata da alcuni organi di stampa.

Intendo puntualizzare con forza che l’amministrazione comunale di Soverato da me guidata, non appena appreso quanto accaduto, non ha esitato un secondo nel cercare di tutelare i diritti e la privacy di Beauty, prendendo immediatamente le distanze da quanto avvenuto e condannando fermamente la condotta del datore di lavoro.

La ragazza non è assistita dall’Unione Sindacale di Base per come precisato al sottoscritto dallo stesso legale di Beauty.

Ci siamo messi subito in contatto con le forze dell’ordine e con l’avvocato della giovane lavoratrice dando piena disponibilità a qualunque ora del giorno e della notte per concordare insieme le eventuali decisioni da prendere.

In questa direzione, l’avvocato Pedullà ci ha precisato come ancora Beauty non voglia parlare con nessuno cercando di superare al più presto quanto accaduto.

Purtroppo in questo caso erano in gioco i diritti e la salute di una giovane lavoratrice, trattata in un modo in cui nessuno mai dovrebbe essere trattato. Ma c’era anche lo sgomento e l’incredulità di un’intera comunità.

Sono state ore concitate, in cui abbiamo preso tutte le decisioni che consideravamo necessarie.

Anche in questo caso, come sempre, siamo a disposizione di chiunque per trovare tutti insieme le soluzioni giuste e le strade da intraprendere per il bene di Beauty.

Mi tocca però precisare anche che molto spesso i funzionari pubblici operano nel silenzio, lontano dai riflettori, per poter agire in maniera lucida e coerente, senza lasciarsi trasportare dall’emotività, con l’unico obiettivo di promuovere e salvaguardare il benessere delle persone che li hanno eletti a loro rappresentanti.

Daniele Vacca – Sindaco di Soverato