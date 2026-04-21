​Soverato, sipario chiuso per Enzo Iacchetti: annullato lo spettacolo “Buongiorno Ministro”

Una notizia improvvisa scuote il martedì sera culturale della “Perla dello Ionio”. Lo spettacolo “Buongiorno Ministro”, che vedeva protagonista il celebre Enzo Iacchetti e che era atteso per questa sera, 21 aprile 2026, presso il Teatro Comunale di Soverato, è stato ufficialmente annullato.

​Il motivo del forfait

​La decisione, comunicata direttamente dalla produzione dell’evento, è giunta nelle scorse ore a causa di gravi problemi di salute che hanno colpito un componente fondamentale dello staff produttivo. Nonostante l’attesa del pubblico per la pièce che sta riscuotendo successo nei teatri italiani, l’imprevisto medico ha reso impossibile il regolare svolgimento della serata.

​Il comunicato del Comune

​L’Amministrazione Comunale di Soverato ha diffuso una nota ufficiale per informare i cittadini, esprimendo solidarietà verso la compagnia:

​”Esprimiamo la nostra profonda e sincera vicinanza alla produzione. Siamo profondamente rammaricati per questa situazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato al nostro pubblico.”

​Ipotesi recupero: si attende la nuova data

​In queste ore di comprensibile costernazione, la macchina organizzativa non si è fermata. Il Comune ha infatti confermato di essere già al lavoro per trovare una data di recupero e permettere agli spettatori di assistere allo show di Iacchetti.

​”Abbiamo già sollecitato più volte la produzione per ricevere conferma e siamo in attesa di aggiornamenti”, fanno sapere dagli uffici comunali. Resta dunque aperta la possibilità che i biglietti acquistati possano rimanere validi per la futura programmazione, ma si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore riguardo alle modalità di rimborso o alla nuova calendarizzazione.

​L’Amministrazione ha concluso rinnovando i ringraziamenti alla cittadinanza per la comprensione dimostrata davanti a un evento di forza maggiore così delicato.