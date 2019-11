Soverato solidale, tra gli artisti anche l’amministrazione comunale e le ragazze del Volley Soverato

Hanno dimostrato di avere un grande cuore tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa “Soverato canta un Natale che conta”, un progetto che ha trasformato la musica in solidarietà. Sta per essere pubblicato infatti il cd contenente le più belle melodie natalizie interpretate da artisti, e non, che hanno accolto con straordinario entusiasmo l’idea nata da un gruppo di giovani soveratesi ovvero quella di realizzare un compact disc originale il cui ricavato servirà per l’acquisto di un respiratore artificiale da destinare al pronto soccorso dell’ospedale di Soverato.

A mettersi in gioco per questa nobile causa sono state diverse realtà che rappresentano in città dei riferimenti istituzionali, sociali, culturali: l’Amministrazione Comunale di Soverato, gli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice e dell’Istituto Salesiano S. Antonio di Padova, le ragazze del Volley Soverato, il coro Il Mosaico, il News Vision Gospel Choir, i giovani allievi della scuola di musica Umberto Pacicca, i cantanti Eleonora Pisano, Gray, Giuseppe Cilurzo.

Gli stessi si esibiranno in occasione dello show a scopo benefico “Soverato canta un Natale che conta” in programma per venerdì 13 dicembre alle ore 21.00 al teatro comunale della città dell’ippocampo.

Sarà l’occasione, attraverso la generosità di quanti vorranno aderire con le loro donazioni, per le quali è stato aperto anche un libretto bancario presso la BCC, per diventare tutti “complici” di una bella impresa fatta di musica e generosità che giorno dopo giorno sta registrando un sempre crescente interesse da parte di associazioni e cittadini.