Soverato – Solidarietà dal Sindaco Alecci al Sindaco di Guardavalle Ussia per le minacce ricevute

Con la presente voglio esprimere la mia assoluta vicinanza al Sindaco di Guardavalle Pino Ussia in relazione alla scritta, apparsa lungo un muretto della strada provinciale 143, con la quale gli vengono rivolte delle minacce.

Sono certo che i suoi concittadini staranno al fianco del proprio Sindaco dimostrando che Guardavalle, come tutta la Calabria, è composta da persone oneste e perbene.

A Pino dico di non lasciarsi intimorire e di andare avanti con convinzione nel difficile ruolo di amministratore locale che, tra pur tra mille difficoltà e sacrifici, permette a persone come lui di poter lavorare per il bene della propria comunità.

PAGINA CORRELATA

“Ussia uomo morto”, minacce al sindaco di Guardavalle dopo il caso della statua dei boss