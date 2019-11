Soverato, solidarietà Rotary con il concerto dei “Cantori di Ippocrate”

Il ricavato servirà all’acquisto di uno strumento diagnostico per l’ospedale

Musica e solidarietà a Soverato su iniziativa del Rotary Club guidato dal presidente Domenico Scopelliti. Sabato 30 novembre alle ore 18.30, presso il teatro comunale, andrà in scena il “Concerto di Natale” proposto dai “Cantori di Ippocrate” di Lecce. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ospedale di Soverato per l’acquisto di uno strumento diagnostico necessario per il buon funzionamento dei reparti. Il coro è costituito da circa cinquanta elementi. Si tratta, in prevalenza, di medici ospedalieri, docenti e ricercatori dell’Università del Salento, coordinatori di scuole pubbliche, figure istituzionali politiche e non, unità corali di sostegno.

Un gruppo nato nel 2005 da un’idea di Mino Metrangolo, medico anestesista presso il “Vito Fazzi” di Lecce. I “Cantori di Ippocrate” cantano e, cantando, fanno comunicazione, cantano gli eventi collettivi, i grandi temi dell’umanità. Hanno cantato in concerto: l’acqua, i diritti dell’uomo, l’ospedale senza dolore, la pace. Hanno nel loro desiderio il fine di voler risvegliare le coscienze, di far pensare all’uomo che pensa e che crede in ciò che pensa come a colui che del pensiero ne farà mentalità, modo di essere, costume di vita.

I “Cantori di Ippocrate” hanno al loro attivo diverse presenze concertistiche. Tra le più significative il Concerto di Bruxelles, tenutosi presso il Palazzo del Parlamento Europeo. “Un evento, dunque, da non perdere quello in programma il 30 novembre a Soverato – sottolinea il presidente Scopelliti. – Anche quest’anno abbiamo deciso di festeggiare il Natale all’insegna della solidarietà e del sostegno nei confronti di chi ha bisogno di aiuto.

Un impegno che, tradizionalmente, non abbiamo mai fatto mancare sul territorio, e non solo a Natale. La donazione del Rotary arricchirà l’ospedale di Soverato di un’apparecchiatura medica molto importante per le attività diagnostiche, richiesta dagli operatori stessi della struttura sanitaria”.