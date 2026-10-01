Soverato, sospesa la Notte Bianca del 3 ottobre: «Decisione presa per ordine pubblico e solidarietà alle proteste»

Niente musica, eventi o negozi aperti fino a tarda notte. La Notte Bianca di Soverato, inizialmente in programma per sabato 3 ottobre, è stata ufficialmente sospesa.

A determinare lo stop sono state esigenze legate all’ordine pubblico, strettamente connesse alle recenti manifestazioni e mobilitazioni sul territorio nate per protestare contro il caro vita e il continuo aumento del costo dei carburanti.

La scelta, comunicata dall’organizzazione e dalle autorità locali, risponde a una duplice esigenza: da un lato garantire la sicurezza collettiva e la gestione della viabilità, dall’altro l’intenzione esplicita di mostrare rispetto verso un momento di forte tensione sociale ed economica.

«Questa decisione – si legge nella nota ufficiale rivolta alla cittadinanza – è stata presa in segno di vicinanza e solidarietà ai manifestanti che stanno esprimendo le proprie preoccupazioni per le difficoltà economiche che stanno affrontando. Riteniamo fondamentale ascoltare e supportare le istanze della comunità in un momento così delicato».

L’amministrazione e gli organizzatori hanno espresso il proprio rammarico per l’annullamento della manifestazione, tra le più attese della stagione, scusandosi con i cittadini, i commercianti e i turisti per gli inevitabili disagi arrecati e ringraziando la popolazione per la comprensione dimostrata.