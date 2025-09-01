Soverato: Spiagge affollate e notti magiche nell’ultimo weekend di Agosto

Soverato ha vissuto l’ultimo weekend di agosto con un meteo capriccioso, che ha regalato un sabato di incertezza e un’acquazzone inatteso, ma si è riscattata alla grande con una domenica di sole splendente e spiagge affollate.

Nonostante le bizze del tempo, la vivace Soverato non si è fatta scoraggiare, confermando la sua fama di regina dell’estate calabrese, soprattutto per la sua inarrestabile vita notturna.

​Il sabato mattina si era aperto con qualche timido raggio di sole, illudendo molti sulla possibilità di godere appieno della spiaggia. Ma le nuvole si sono addensate rapidamente e, nel primo pomeriggio, un improvviso acquazzone ha costretto bagnanti e turisti a cercare riparo.

Lidi e bar si sono riempiti di persone sorprese dalla pioggia, trasformando le attività diurne in momenti di attesa, magari sorseggiando un caffè o un aperitivo al coperto. Nonostante la pioggia, l’umore è rimasto alto, con molti che hanno colto l’occasione per fare shopping o visitare le attrazioni coperte della zona.

La musica è cambiata radicalmente domenica. Il risveglio è stato baciato da un sole splendente e un cielo azzurro che ha invitato tutti a recuperare il tempo perduto. Le spiagge di Soverato si sono riempite fin dalle prime ore, trasformandosi in un mosaico colorato di ombrelloni e teli da mare.

Famiglie, giovani e meno giovani si sono riversati sulla sabbia dorata per godere degli ultimi, caldi raggi di sole agostani, tuffandosi nelle acque cristalline dello Ionio e partecipando a giochi e attività all’aria aperta. Il lungomare è stato un brulicare di vita, con passeggiate, gelati e il profumo della salsedine che riempiva l’aria.

​Ma è stata la notte a unire le due giornate, dimostrando che a Soverato il divertimento non conosce soste. Sia il sabato sera, nonostante il pomeriggio piovoso, sia la domenica sera, la città si è accesa di luci e musica. I locali notturni, i pub e le discoteche del lungomare e del centro hanno registrato il tutto esaurito.

Migliaia di persone hanno affollato le strade, creando un’atmosfera vibrante e contagiosa. Balli scatenati, musica dal vivo, dj set e chiacchiere tra amici hanno animato la movida soveratese fino alle prime luci dell’alba, confermando che, pioggia o sole, l’ultimo weekend di agosto a Soverato è sinonimo di festa e divertimento assicurato.

​”Dopo la pioggia di sabato, temevamo il peggio,” commenta soddisfatto il gestore di un noto lido. “Invece la domenica è stata spettacolare e la sera i nostri locali erano pieni come sempre. Soverato non delude mai!”

​Un weekend dalle mille sfumature, dunque, che ha confermato la resilienza e l’attrattiva di Soverato, capace di regalare emozioni e divertimento anche quando il meteo decide di fare i capricci, con la sua vita notturna sempre pronta a stupire e coinvolgere.