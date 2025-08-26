Soverato, spiaggia dopo il Lido Verdemare: uno scempio che non può passare inosservato

Questa mattina, all’indomani di quella che sembra essere stata una festa improvvisata sulla spiaggia di Soverato, dopo il Lido Verdemare, i cittadini si sono ritrovati davanti a uno spettacolo indecoroso: rifiuti abbandonati ovunque, bottiglie di vetro e plastica sparse sulla sabbia, resti di fuochi accesi, perfino un carrello della spesa lasciato in mezzo alla spiaggia.

Un luogo che rappresenta una delle risorse più belle e preziose del nostro territorio, il mare e la spiaggia, trasformato in una discarica a cielo aperto per l’incuria e l’irresponsabilità di pochi. Non è accettabile che un bene comune, che appartiene a tutti e che tutti dovremmo preservare, venga ridotto in questo modo.

Occorre dirlo con chiarezza: questi comportamenti non sono semplici leggerezze, ma veri e propri atti di inciviltà che offendono l’intera comunità. Il mare è il nostro patrimonio, la spiaggia è la nostra casa naturale, e chi li riduce in questo stato manca di rispetto a se stesso, agli altri cittadini e alle future generazioni.

Rivolgiamo un appello a chi di competenza affinché intervenga tempestivamente per restituire decoro e pulizia all’area. Allo stesso tempo, invitiamo con forza tutti i cittadini che dovessero assistere a episodi simili a non girarsi dall’altra parte, ma a denunciare queste incurie. La tutela del nostro territorio non può essere delegata solo alle istituzioni: è un dovere civico di ciascuno di noi.

Solo con un senso diffuso di responsabilità e con il rispetto delle regole di convivenza civile potremo preservare la bellezza che la natura ci ha donato. Soverato merita rispetto, il nostro mare merita rispetto.

Gabriele Francavilla – Segreteria Cittadino Forza Italia