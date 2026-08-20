Soverato, spiaggia libera a sud tra incuria e bottiglie rotte: la protesta dei cittadini e l’appello al volontariato

Il fascino di un tratto di costa incontaminato, “wild” e appartato, a due passi dalla pineta, rovinato da rifiuti, inciviltà e un cronico deficit di educazione civica. È la dura segnalazione affidata ai social da una cittadina sul gruppo Facebook di Soverato Web, che riporta al centro del dibattito il tema del degrado nell’estrema spiaggia libera a sud della cittadina jonica, nell’area situata a destra del lido San Giovanni, al confine tra i territori comunali di Soverato e Satriano.

​Un angolo di litorale molto frequentato di giorno da residenti e turisti in cerca di tranquillità, e al tramonto da appassionati di pesca. Tuttavia, la presenza costante di sporcizia rischia di comprometterne la fruibilità e la bellezza naturale.

​Incuria, bottiglie rotte e pineta a rischio

​A preoccupare maggiormente non è solo l’immondizia lasciata da chi frequenta la zona per i tradizionali falò serali – pur vietati –, ma soprattutto il tipo di materiale abbandonato sia sull’arenile sia all’interno della retrostante pineta.

​Pericolo vetri: Non si tratta solo di residui di plastica, ma anche e soprattutto di bottiglie di vetro rotte, un grave rischio per l’incolumità di bagnanti e bambini.

​Natura maltrattata: L’inciviltà dei singoli rischia di vanificare la fortuna di disporre di ampi tratti di spiaggia libera e fruibile.

​Pressione sulla pineta: Anche l’area verde adiacente soffre la presenza costante di rifiuti non rimossi, danneggiando un ecosistema delicato.

​L’appello alle istituzioni e al volontariato

​La segnalazione solleva un duplice interrogativo: da un lato la necessità di una maggiore presenza di campagne di sensibilizzazione contro l’inquinamento, dall’altro una gestione più capillare dei servizi di nettezza urbana durante il picco della stagione estiva.

​I contenitori per la raccolta dei rifiuti presenti sul lungomare risultano spesso già colmi nelle ore centrali della giornata, suggerendo l’opportunità di passaggi di svuotamento supplementari nelle settimane di maggiore affluenza.

​Contestualmente, emerge la disponibilità diretta dei cittadini ad attivarsi per la tutela del territorio: la segnalazione si conclude infatti con un aperto appello alle associazioni di volontariato locali impegnate nelle attività di beach cleaning, con la prontezza a scendere in campo in prima persona per restituire il giusto decoro a uno degli angoli più suggestivi del litorale.