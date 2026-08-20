Soverato, spiaggia libera a sud tra incuria e bottiglie rotte: la protesta dei cittadini e l’appello al volontariato

Il fascino di un tratto di costa incontaminato, “wild” e appartato, a due passi dalla pineta, rovinato da rifiuti, inciviltà e un cronico deficit di educazione civica. È la dura segnalazione affidata ai social da una cittadina sul gruppo Facebook di Soverato Web, che riporta al centro del dibattito il tema del degrado nell’estrema spiaggia libera a sud della cittadina jonica, nell’area situata a destra del lido San Giovanni, al confine tra i territori comunali di Soverato e Satriano.
Un angolo di litorale molto frequentato di giorno da residenti e turisti in cerca di tranquillità, e al tramonto da appassionati di pesca. Tuttavia, la presenza costante di sporcizia rischia di comprometterne la fruibilità e la bellezza naturale.
Incuria, bottiglie rotte e pineta a rischio
A preoccupare maggiormente non è solo l’immondizia lasciata da chi frequenta la zona per i tradizionali falò serali – pur vietati –, ma soprattutto il tipo di materiale abbandonato sia sull’arenile sia all’interno della retrostante pineta.
Pericolo vetri: Non si tratta solo di residui di plastica, ma anche e soprattutto di bottiglie di vetro rotte, un grave rischio per l’incolumità di bagnanti e bambini.
Natura maltrattata: L’inciviltà dei singoli rischia di vanificare la fortuna di disporre di ampi tratti di spiaggia libera e fruibile.
Pressione sulla pineta: Anche l’area verde adiacente soffre la presenza costante di rifiuti non rimossi, danneggiando un ecosistema delicato.
L’appello alle istituzioni e al volontariato
La segnalazione solleva un duplice interrogativo: da un lato la necessità di una maggiore presenza di campagne di sensibilizzazione contro l’inquinamento, dall’altro una gestione più capillare dei servizi di nettezza urbana durante il picco della stagione estiva.
I contenitori per la raccolta dei rifiuti presenti sul lungomare risultano spesso già colmi nelle ore centrali della giornata, suggerendo l’opportunità di passaggi di svuotamento supplementari nelle settimane di maggiore affluenza.
Contestualmente, emerge la disponibilità diretta dei cittadini ad attivarsi per la tutela del territorio: la segnalazione si conclude infatti con un aperto appello alle associazioni di volontariato locali impegnate nelle attività di beach cleaning, con la prontezza a scendere in campo in prima persona per restituire il giusto decoro a uno degli angoli più suggestivi del litorale.