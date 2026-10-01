Soverato, stop al mercato del venerdì: proteste a Davoli e blocchi sulla S.S. 106 fermano i commercianti

Con un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Daniele Vacca, il Comune di Soverato ha disposto la sospensione eccezionale del tradizionale mercato settimanale previsto per venerdì 2 ottobre 2026 nell’area di Viale Kennedy e Piazza Cimarosa.

​La decisione è stata presa a seguito della segnalazione trasmessa dalla Questura di Catanzaro (Ufficio di Gabinetto, Ordine e Sicurezza Pubblica) riguardante la manifestazione di protesta contro il caro vita e l’aumento del costo dei carburanti indetta nel vicino comune di Davoli dal 1° al 4 ottobre 2026.

​Il presidio dei manifestanti, attivo h24, sta interessando il tratto della Strada Statale 106 in corrispondenza di Viale Cassiodoro, all’altezza dell’ingresso nord di Davoli. Poiché la S.S. 106 costituisce la principale arteria d’accesso a Soverato da sud, la concentrazione dei blocchi rende particolarmente difficoltoso e rischioso l’afflusso degli operatori ambulanti e dei mezzi commerciali.

​A tutela dell’ordine pubblico, della viabilità e dell’incolumità dei cittadini, l’amministrazione comunale ha dunque ritenuto proporzionato e indispensabile annullare l’appuntamento del venerdì.

Il provvedimento richiama il rispetto dell’art. 650 del Codice Penale per eventuali inosservanze ed è stato tempestivamente notificato alle forze dell’ordine, alla Prefettura di Catanzaro, alla Regione Calabria e alle associazioni di categoria del settore commercio.