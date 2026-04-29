Soverato Street Fest: il 15 e 16 maggio arriva il festival che unisce tradizione e innovazione

Il 15 e 16 maggio, Soverato si prepara a vivere qualcosa di nuovo. Un evento capace di rompere gli schemi tradizionali e portare in città un format che unisce street food calabrese, musica, sport e intrattenimento, valorizzando il territorio in un’unica esperienza immersiva.

Si chiama Soverato Street Fest ed è molto più di una semplice manifestazione: è un progetto nato dall’idea di due giovani del territorio con una visione precisa — creare un appuntamento capace di valorizzare la cultura calabrese in chiave moderna.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Soverato in un punto di incontro tra vecchie e nuove generazioni, attraverso i quattro pilastri dell’evento: Food, Drink, Music e Sport.

Il festival offrirà un programma ricco e ad alto coinvolgimento: un torneo di calcio 3 vs 3 in gabbia, una competizione internazionale di barman acrobatici con professionisti provenienti da tutto il mondo, spettacoli musicali con artisti di rilievo come Santino Cardamone, Tatho e i Greco Brothers, oltre a 20 stand di street food. Tra le realtà gastronomiche presenti spiccano nomi come Brezza Fish & Chill, Luna Convento, Tropp e numerosi altri ristoratori provenienti da tutta la Calabria.

Un format moderno, dinamico e inclusivo, pensato per attrarre non solo i residenti, ma anche visitatori provenienti da tutta la regione e oltre.

In un momento storico in cui i territori hanno bisogno di iniziative innovative per generare movimento economico e sociale, il Soverato Street Fest rappresenta una risposta concreta: un evento che punta a valorizzare la città attraverso un linguaggio contemporaneo.

Non solo intrattenimento, dunque, ma anche promozione del territorio e creazione di nuove opportunità.

La scelta di Soverato come cuore dell’evento non è casuale. La città, da sempre simbolo dell’estate calabrese, si presta perfettamente a ospitare una manifestazione capace di fondere energia, creatività e identità locale.

Dietro il progetto c’è una generazione che vuole costruire qualcosa di diverso, credendo nel potenziale della propria terra e investendo su idee nuove, esperienze condivise e modelli di evento evoluti.

Il Soverato Street Fest si propone così come un appuntamento destinato a lasciare il segno, con l’ambizione di crescere anno dopo anno e diventare un riferimento stabile nel panorama degli eventi del Sud Italia.

Più che un festival, una dichiarazione d’intenti.

L’evento si terrà presso il campo sportivo Nunzio Marino. L’ingresso sarà completamente gratuito.

Soverato è pronta ad accogliere questa nuova sfida.