Soverato, stretta sui cani nei luoghi pubblici: nuova ordinanza tra obbligo di acqua e sanzioni fino a 500 euro

Guinzaglio corto, sacchetti per le deiezioni, museruola a portata di mano e, soprattutto, una bottiglietta d’acqua sempre al seguito per lavare la pipì dei proprietari a quattro zampe.

Il Comune di Soverato ha varato una nuova ordinanza sindacale volta a disciplinare la conduzione dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, puntando a innalzare i livelli di igiene, decoro urbano e sicurezza in città.

​Il provvedimento stabilisce regole chiare e stringenti per tutti i proprietari e i conduttori di animali domestici:

​Guinzaglio e museruola: Negli spazi urbani e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l’uso di un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. È inoltre necessario avere sempre con sé una museruola (rigida o morbida), da applicare all’occorrenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

​Igiene e pulizia: Oltre all’obbligo di immediata rimozione delle deiezioni solide mediante appositi sacchetti, la vera novità per il decoro cittadino riguarda l’obbligo di portare con sé un contenitore d’acqua da utilizzare per diluire e sciacquare l’urina lasciata dall’animale sulle superfici pubbliche.

​Tutela dell’arredo urbano: L’ordinanza individua punti di sensibilità prioritaria. Massima attenzione dovrà essere prestata in prossimità di vetrine, esercizi commerciali, monumenti, fontane, panchine, veicoli in sosta e aree giochi per bambini.

​Nelle aree sgambamento destinate alla libera attività motoria dei cani restano in vigore i regolamenti specifici, ma la rimozione delle deiezioni rimane prescritta in ogni contesto.

Controlli e sanzioni

​I controlli sul territorio saranno affidati alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine competenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

L’amministrazione comunale definisce l’iniziativa come un patto di civiltà tra l’ente e i cittadini: l’obiettivo di garantire una Soverato più pulita e vivibile passa da piccoli gesti di responsabilità quotidiana e dal rispetto reciproco negli spazi condivisi.