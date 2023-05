Soverato, successo per la conferenza “Liceo Classico Salesiano: radici antiche per il futuro”

Personalità, storia e cultura si incontrano per celebrare il prestigioso Istituto

Si è tenuta la conferenza “Liceo Classico Salesiano: radici antiche per il futuro” presso l’Istituto Salesiano di Soverato, con la presenza di Catia Zambon, Presidente nazionale Agesc, per la prima tappa del suo viaggio in Calabria. Agesc è l’acronimo di Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Si tratta di un’organizzazione che riunisce genitori, famiglie e persone interessate all’educazione e alla formazione dei giovani nelle scuole cattoliche in Italia. L’associazione si impegna nella promozione della qualità dell’istruzione, nella difesa dei diritti delle famiglie e dei bambini, e nel sostegno alla scuola cattolica paritaria.

L’evento di Soverato ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Direttore dell’Opera Salesiana, Domenico Madonna, del docente Raffaele Lioi, dello storico Ulderico Nisticò, del regista Maurizio Paparazzo e del sindaco Daniele Vacca.

L’incontro è stato introdotto da Roberta Ussia, Presidente del Comitato Agesc di Soverato, che ha sottolineato il prestigio e il valore culturale e sociale del Liceo Classico Salesiano. A seguire, il Sindaco Vacca ha portato i saluti istituzionali, mostrando grande sensibilità verso le tematiche sociali e culturali della città.

Durante la conferenza è stato proiettato un video sulla storia dei Salesiani a Soverato, realizzato dal regista Maurizio Paparazzo, che ha emozionato il pubblico, in particolare i giovani alunni, grazie alla narrazione di vicende storiche ed aneddoti inediti. Il filmato ha evidenziato l’importanza dell’Istituto Salesiano fin dalla sua fondazione agli inizi del 1900 e il suo ruolo nel panorama culturale italiano.

Lo storico Ulderico Nisticò ha condiviso il suo percorso personale come ex allievo e poi insegnante nella stessa scuola, sottolineando l’inscindibile legame tra l’istituto e la città. L’intervento di Nisticò ha suscitato grande interesse tra i ragazzi presenti, che hanno poi partecipato a una rappresentazione teatrale sul Liceo Classico Salesiano, arricchendo la giornata con momenti di cultura e intrattenimento.

Il sindaco Vacca ha ribadito l’importanza dell’Istituto come riferimento culturale e ricchezza per la città di Soverato. In chiusura, la Presidente Zambon ha enfatizzato la necessità di garantire sostegno economico alla scuola cattolica paritaria, affinché i genitori possano liberamente scegliere un’educazione cattolica per i propri figli. L’Agesc si impegna da sempre su questo fronte, occupandosi in particolare della formazione di giovani e famiglie.

La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande emozione, grazie anche ai racconti di Ulderico Nisticò e Maurizio Paparazzo, che hanno saputo coinvolgere e appassionare il pubblico presente all’evento.