​Soverato sul podio della cultura: Roberta Siciliano finalista al Premio Italo Calvino

Il Sindaco Daniele Vacca esulta per il traguardo della giovane concittadina: «Un risultato straordinario che onora la nostra comunità». Ora l’attesa per la finale al Salone del Libro di Torino.

​SOVERATO – C’è grande fermento e un pizzico di legittimo orgoglio tra le strade di Soverato. Il motivo è il prestigioso traguardo raggiunto da Roberta Siciliano, giovane medico con la passione per la scrittura, che è riuscita a strappare un posto tra i 12 finalisti della XXXVII edizione del Premio Letterario Italo Calvino.

​Il riconoscimento, considerato all’unanimità il più importante trampolino di lancio per gli esordienti della narrativa italiana, vede quest’anno la Calabria protagonista grazie al talento e alla dedizione della giovane professionista soveratese.

​Il plauso dell’amministrazione

​A farsi portavoce del sentimento di ammirazione dell’intera città è stato il sindaco Daniele Vacca, che non ha fatto mancare il suo sostegno pubblico attraverso una nota di congratulazioni:

​«Voglio congratularmi con la nostra giovane concittadina Roberta Siciliano. Questo è un risultato straordinario che rende onore alla nostra comunità e testimonia come talento, studio, sensibilità e dedizione possano portare lontano.»

​Verso Torino: il sogno della finale

​Il percorso di Roberta Siciliano entrerà nel vivo il prossimo 16 maggio, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Durante l’evento verranno decretati i due vincitori assoluti:

​Il vincitore scelto dalla Giuria Tecnica.

​Il vincitore decretato dal voto dei lettori.

​L’appello al voto: come sostenere Roberta

​Il Sindaco Vacca ha voluto lanciare un appello diretto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di lettura, affinché il sostegno a Roberta superi i confini locali e si trasformi in un voto concreto.

​«Invito tutti a sostenere Roberta in questo importante percorso» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di fare rete attorno alle eccellenze del territorio.

​Per chi volesse sostenere la scrittrice soveratese, è possibile esprimere la propria preferenza tramite il modulo ufficiale di votazione disponibile al seguente link:

Vota Roberta Siciliano – Premio Calvino

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