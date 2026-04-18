​Soverato sul podio della cultura: Roberta Siciliano finalista al Premio Italo Calvino

Il Sindaco Daniele Vacca esulta per il traguardo della giovane concittadina: «Un risultato straordinario che onora la nostra comunità». Ora l’attesa per la finale al Salone del Libro di Torino.
SOVERATO – C’è grande fermento e un pizzico di legittimo orgoglio tra le strade di Soverato. Il motivo è il prestigioso traguardo raggiunto da Roberta Siciliano, giovane medico con la passione per la scrittura, che è riuscita a strappare un posto tra i 12 finalisti della XXXVII edizione del Premio Letterario Italo Calvino.
Il riconoscimento, considerato all’unanimità il più importante trampolino di lancio per gli esordienti della narrativa italiana, vede quest’anno la Calabria protagonista grazie al talento e alla dedizione della giovane professionista soveratese.
Il plauso dell’amministrazione
A farsi portavoce del sentimento di ammirazione dell’intera città è stato il sindaco Daniele Vacca, che non ha fatto mancare il suo sostegno pubblico attraverso una nota di congratulazioni:
«Voglio congratularmi con la nostra giovane concittadina Roberta Siciliano. Questo è un risultato straordinario che rende onore alla nostra comunità e testimonia come talento, studio, sensibilità e dedizione possano portare lontano.»
Verso Torino: il sogno della finale
Il percorso di Roberta Siciliano entrerà nel vivo il prossimo 16 maggio, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Durante l’evento verranno decretati i due vincitori assoluti:
Il vincitore scelto dalla Giuria Tecnica.
Il vincitore decretato dal voto dei lettori.
L’appello al voto: come sostenere Roberta
Il Sindaco Vacca ha voluto lanciare un appello diretto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di lettura, affinché il sostegno a Roberta superi i confini locali e si trasformi in un voto concreto.
«Invito tutti a sostenere Roberta in questo importante percorso» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di fare rete attorno alle eccellenze del territorio.
Per chi volesse sostenere la scrittrice soveratese, è possibile esprimere la propria preferenza tramite il modulo ufficiale di votazione disponibile al seguente link:
Vota Roberta Siciliano – Premio Calvino