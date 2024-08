Soverato sul tetto d’Europa: Alessandro Grasà è Campione Junior di automodellismo

Il giovane talento calabrese conquista il titolo a Giardini Naxos, sfidando piloti da tutto il continente. Il plauso di Rosalia Pezzaniti

Alessandro Grasà, giovane promessa dell’automodellismo di Soverato, ha scritto una pagina di storia per la sua città e per la Calabria, conquistando il titolo di Campione europeo Junior di automodellismo a scoppio.

La competizione, svoltasi a Giardini Naxos in Sicilia, ha visto la partecipazione di circa 90 piloti provenienti da tutta Europa, mettendo alla prova sia professionisti che dilettanti appassionati.

Il soveratese si è distinto classificandosi al 13° posto assoluto nella competizione europea, un risultato straordinario considerando la presenza di piloti più esperti e la sua giovane età.

Questo piazzamento gli è valso il primo posto nella categoria Junior, riservata ai piloti under 18, coronandolo campione continentale di categoria.

L’automodellismo a scoppio, disciplina in cui Grasà eccelle, vede i piloti controllare modelli di auto dotati di motori a combustione interna capaci di raggiungere velocità fino a 100 km/h su pista.

La competizione si svolge attraverso fasi eliminatorie, partendo dalle qualifiche per poi passare a sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale e finale.

Il padre di Alessandro, che ricopre anche il ruolo di allenatore, ha commentato con orgoglio: “Eravamo pronti a entrare tra i primi 10, ma un incidente con un pilota francese ha compromesso le nostre possibilità. Ciononostante, Alessandro è campione europeo Junior, e il prossimo anno porteremo Soverato ai campionati mondiali”.

Rosalia Pezzaniti, delegata allo Sport del Comune di Soverato, ha espresso grande entusiasmo per il risultato ottenuto: “Il successo di Alessandro è motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra città. Questo giovane talento dimostra come dedizione, passione e duro lavoro possano portare a risultati straordinari. Soverato si conferma ancora una volta fucina di talenti sportivi e siamo certi che questo sia solo l’inizio di una brillante carriera per Alessandro”.

Il trionfo di Grasà non solo porta lustro a Soverato e alla Calabria nel panorama sportivo internazionale, ma rappresenta anche un’ispirazione per tutti i giovani atleti della regione.

Con lo sguardo già rivolto ai campionati mondiali, Alessandro Grasà si prepara a portare ancora più in alto il nome dell’Italia intera nel mondo dell’automodellismo.