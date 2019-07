Soverato – Summer Arena, Tricarico aprirà il concerto “De Gregori & Orchestra – Greatest hits live”

Dopo il successo di pubblico del debutto con la doppia data alle Terme di Caracalla di Roma, il tour di Francesco De Gregori prosegue nei luoghi storici e artistici più belli d’Italia. “De Gregori & Orchestra – Greatest hits live”, come è già noto, farà tappa anche in Calabria: il 23 luglio a Soverato spetterà infatti al “principe” della canzone italiana aprire la programmazione 2019 della Summer Arena organizzata e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese. E anche a Soverato ad aprire il concerto ci sarà Tricarico, uno dei cantautori più geniali e sorprendenti del panorama musicale italiano.

Con “De Gregori & Orchestra – Greatest hits live”, il cantautore presenta i suoi grandi successi in un contesto sinfonico, accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da 40 elementi, dal quartetto degli Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), dalla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e dalle due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla. Le orchestrazioni sono state realizzate da Stefano Cabrera.

Dopo l’intro strumentale (“Oh Venezia”) della Gaga Symphony Orchestra con gli Gnu Quartet, il concerto prosegue con l’ingresso in scena di Francesco De Gregori, in scaletta brani come “Generale”, “La Storia” “Pablo”, “La Leva Calcistica della classe ‘68”, “La valigia dell’attore”, “Un Guanto”, “Sempre e per sempre”, “Santa Lucia”, “Alice”, “La donna cannone”, “L’abbigliamento di un fuochista”, “Titanic”, “Buonanotte Fiorellino”, “Rimmel”.