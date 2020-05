Soverato Superiore, 50° Anniversario di Sacerdozio del parroco Monsignor Giorgio Pascolo

Tutta la comunità di Soverato Superiore e in particolare ogni gruppo attivo della parrocchia, oggi, in occasione del suo 50° Anniversario di Sacerdozio vuole dire “GRAZIE” al suo parroco Monsignor Giorgio Pascolo.

Una vita dedicata alla comunità, di devozione a Dio e amore per gli altri. Il valore della sua persona è indiscutibile basta solo ascoltare e raccogliere le tante attenzioni di stima, le singole parole di compiacimento dei suoi parrocchiani e non solo, per capire quanto bene ha fatto.

Celebrare l’Eucaristia, amministrare i Sacramenti, occuparsi della catechesi, ascoltare le famiglie, incoraggiare e dedicarsi ai giovani,prestare conforto ai bisognosi, pregare per le vocazioni questo ha fatto. E’ davvero un punto di riferimento, una grande guida per la nostra comunità. Noi tutti ringraziamo il Signore per averci dato un pastore buono, esemplare, serio, umile, generoso,incoraggiante come Lui.

Un sacerdote con una forte ed autentica vocazione,un Uomo di Dio che ha dato fin da subito impressione di certezza serenità e solidità nella fede, una fede vissuta e testimoniata sempre. Che il Signore e la bontà della Madonna Addolorata a cui è molto devoto, lo aiuti a camminare ancora a lungo nella grande avventura della vita e che la sua testimonianza sia per tutti noi fonte di grande esempio. Auguri sinceri Monsignor Giorgio. Con affetto e grande stima.

La catechista Anna Maria Procopio