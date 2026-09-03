Soverato Superiore in festa: dal 13 al 20 settembre i solenni festeggiamenti per Maria SS. Addolorata

​La comunità di Soverato Superiore si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e civile: i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, Patrona della Città. Un ricco programma di appuntamenti spirituali, culturali e di intrattenimento animerà il borgo dal 13 al 20 settembre 2026 (con la conclusione della lotteria il 23 settembre), organizzato dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata.

​Ad accompagnare le celebrazioni di quest’anno vi è una citazione della catechesi di Papa Leone XIV (13 maggio 2026), che richiama il ruolo di Maria come madre e modello della Chiesa intera.

​Il Programma Religioso

​Tutti i giorni, da domenica 13 a sabato 19 settembre, la comunità si ritroverà alle 17:15 per la recita del Rosario dei Sette Dolori di Maria, seguita alle 18:00 dalla Santa Messa. Le meditazioni saranno curate dal Rev.mo Don Remo Fiorentino sul tema “La Vergine Maria nel Vangelo secondo Luca”, mentre l’animazione liturgica sarà affidata al coro polifonico “Maria Ss. Addolorata”, diretto dalla Maestra Anna Tropea. Le confessioni saranno disponibili prima e dopo ogni celebrazione.

​Tra le tappe principali del cammino spirituale:

​Martedì 15 settembre (ore 21:30): Veglia di preghiera mariana rivolta in particolare ai giovani.

​Sabato 19 settembre (ore 18:00): Vespri e Santa Messa nella solennità di Maria Ss. Addolorata.

​Domenica 20 settembre:

​Ore 10:30: Solenne Concelebrazione Eucaristica con la tradizionale offerta del cero votivo da parte della Civica Amministrazione.

​Ore 17:30: Processione del simulacro dell’Addolorata per le vie del paese.

​Il Programma Civile e gli Eventi

​Parallelamente alle funzioni religiose, Piazza Cardillo, Corso Roma e il sagrato della chiesa ospiteranno momenti di festa, musica e convivialità per grandi e piccini:

​Lunedì 14 settembre (ore 21:30): Spettacolo “Il circo sGangleRato” di Gnam Gnam (sagrato chiesa).

​Giovedì 17 settembre (ore 21:00): “Villaggio Bimbi in borgo”, attrazioni ludiche per bambini in Piazza Cardillo.

​Venerdì 18 settembre: Sagra Popolare (ore 19:30) seguita dalle ore 22:00 dal ritmo travolgente dell'”Italia 90 Dance Party”.

​Sabato 19 settembre:

​Ore 15:30: La Grande Gara dei Carretti “Sulle ruote della Tradizione” su Corso Roma.

​Ore 19:30: Sagra Popolare.

​Ore 22:00: Concerto dal vivo dei Collage in Piazza Cardillo.

​Domenica 20 settembre:

​Ore 19:30: Sagra Popolare.

​Ore 21:00: Premiazione della gara dei carretti.

​Ore 21:30: Spettacolo “Artisti sotto le Stelle”, condotto da Antonella Pultrone con la partecipazione delle scuole di danza Ama Danzando, Ater Ballet, Exedra, Gladys Dance, New Talent e Taekdance.

​Mercoledì 23 settembre (ore 19:00): Estrazione dei biglietti della lotteria sul sagrato della chiesa.

​L’evento sarà allietato dal servizio musicale del Complesso Bandistico “U. Pacicca” Città di Soverato diretto dal Maestro Luigi Tedesco, dalle luminarie artistiche a cura della ditta Cerullo Illuminazioni di Gasperina e dalle tradizionali batterie di mortaretti eseguite dalla ditta De Rosa di Stalettì.