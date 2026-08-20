Soverato Superiore in festa il 21 agosto: musica con gli Etno Sound, street food e tradizioni nel borgo

Il 21 agosto, il suggestivo borgo di Soverato Superiore si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e tradizioni! Dalle 19:00, l’associazione Philia è lieta di presentarvi una serata di musica popolare con gli straordinari Etno Sound, che sapranno incantarvi con le loro melodie coinvolgenti.

E non finisce qui! Delizie gastronomiche dello street food faranno da cornice a questa esperienza unica, offrendo un viaggio di sapori che delizierà il vostro palato.

Una serata all’insegna della convivialità, della musica e del buon cibo. Sarà un momento di pura gioia, dove arte e tradizione si intrecciano per celebrare il nostro territorio. Non mancare!