Soverato, tempo di bilanci per l’associazione culturale Centro Studi “Antonello Gagini”

E’ tempo di bilanci per l’associazione culturale Centro Studi “Antonello Gagini” e la Parrocchia Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, che nell’ultimo triennio si sono prodigati per la valorizzazione del V Centenario della Pietà di Antonello Gagini ( 1521-2021), custodita nella Chiesa Matrice. L’emergenza sanitaria complicato sia la programmazione degli eventi che la loro realizzazione. In modo schematico riportiamo di seguito quanto è stato fatto:

07.04.2019 Sacra rappresentazione in Chiesa “Fra Zumpano” testo di Ulderico Nisticò, scenografia di Antonio Chiaravalloti e coro parrocchiale Maria SS Addolorata

12.10.2019 Inaugurazione busto dello scultore Antonello Gagini nel verde del Teatro Comunale. Intitolazione piazza “A. Gagini” a pochi metri della Chiesa SS Maria Addolorata che custodisce l’opera.

Ottobre/ novembre 2019 Ristrutturazione ed abbellimento sito in cui è collocata l’opera marmorea , dono fedeli.

Organizzazione di Visite guidate alla Pietà

01.01.2020 Calendario ed immaginette Pietà

Luglio/Agosto 2020 Mostra fotografica delle opere calabresi di Antonello Gagini, allestita nell’antico palazzo Alcaro su Corso Umberto I

28.07.2020 Ampio spazio al TG Calabria a cura del prof. Ulderico Nisticò

Settembre 2020 Allestimento mostra presso la Chiesa Matrice

Organizzazione di Visite guidate alla Pietà

01.01.2021 Calendario del V Centenario della Pietà

31.05.2021 Visita istituzionale governatore Regione Calabria Antonino Spirlì

15.07.2021 Annullo filatelico con cartolina

23.07.2021 Soverato Antica: origini e abbandono

25.07.2021 Convegno “Antonello Gagini- colori del Rinascimento (relatori: prof Giuseppe Mantella, e prof Franco Prampolini e partecipazione di Giuseppe Fata)

27.07.2021 Laboratorio dei bambini

31.07.21 Esibizione coro “Il Mosaico” “Tra il sacro e il profano” al Teatro Comunale

15.08.2021 Visita del senatore Matteo Salvini

18.08.2021 presentazione del libro “ Antonello Gagini e la Pietà – Storia di un capolavoro riscoperto” di Gianfrancesco Solferino, edito Rubettino – Soverato Marina, in corso Umberto

Luglio/Agosto 2021 Stand di promozione turistica sul Lungomare “ Europa”

Settembre 2021 Allestimento mostra opere calabresi gaginiane presso l’Opera Salesiana

17.09.2021 seconda presentazione del libro a cura dell’architetto Maria Luisa Corapi. L’incontro si è svolto fra i ruderi della Chiesa ove la Pietà rimase fino al 1810 e poi traslata nella Chiesa matrice di Soverato Superiore

19.09.2021 Santa Messa solenne presieduta dal vicario generale Monsignor Montillo, che ufficialmente ha rappresentato la diocesi, a conclusione del triennio di Celebrazioni in occasione dei 500 anni della Pietà. Per la fausta ricorrenza è stato composto l’inno alla Pietà, eseguito dal coro Maria SS Addolorata e dall’orchestra diretta dal Maestro Luigi Tedesco. Il testo è stato , invece, scritto dal prof. Domenico Cutruzzulà.

Organizzazione Visite guidate alla Pietà e partecipazione a progetti con l’ente comunale e con varie associazioni del territorio.

Nel corso del triennio (2019-2021) è stata fatta una vera campagna di divulgazione dell’opera, sono state realizzate riprese televisive, sia a livello locale che a livello regionale, redatti articoli su quotidiani cartacei che on line, servizi su riviste con distribuzione nazionale ( Cfr. Servizio Rivista “Mediterraneo”).

Tanti sono ancora i progetti da portare a termine. Ringraziamo tutti i nostri compagni di viaggio!