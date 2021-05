Soverato, terapista negato a bambino autistico: annunciata un’interrogazione parlamentare

«Chiederò l’intervento del ministro dell’Istruzione sul caso del piccolo Simonluca». Con queste parole Paolo Parentela, deputato del Movimento 5 Stelle, annuncia l’invio al governo di una interrogazione sulla vicenda del bambino affetto da grave autismo, che si è visto negare dall’istituto scolastico “Soverato 1” il diritto ad avere assegnato un terapista con il compito di fare da tramite fra l’alunno con disabilità e gli insegnanti, come previsto dalla normativa vigente.

«Non è tollerabile che nel 2021 la scuola non si prenda carico di un bambino con disabilità. Proprio per i bambini con disabilità la scuola rappresenta un momento fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Confidiamo che si risolva immediatamente questa vicenda, diversamente adiremo tutte le vie necessarie. La scuola deve essere la prima istituzione ad essere inclusiva, per insegnare ai cittadini di domani il valore del rispetto delle diversità».

