Soverato, torna la Festa di San Martino: due giorni tra gusto, cultura e grandi spettacoli

Gusto, musica e grande senso di comunità: Soverato si prepara ad accogliere la tradizionale festa di San Martino, in programma da venerdì 13 a sabato 14 novembre 2026.

Organizzata con passione dalla Pro Loco insieme alle numerose associazioni cittadine che hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa, la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale. Un’occasione speciale per riscoprire le radici del territorio, tra buon cibo, intrattenimento e momenti culturali pensati per grandi e piccini.

Un programma ricco tra cultura, spettacolo e buon cibo

Per le due intere giornate, le vie e le piazze si animeranno con un palinsesto ricco di eventi:

Gastronomia, Show Cooking e Sommelier: Immancabile il profumo delle caldarroste, il vino, i piatti della tradizione contadina e i dolci tipici locali preparati con cura dalle realtà del territorio, arricchiti da imperdibili sessioni di Show Cooking e degustazioni guidate da esperti sommelier.

Spettacoli e Grandi Artisti: Esibizioni dal vivo, spettacoli itineranti e momenti d’intrattenimento con la partecipazione di celebri Artisti da Made in Sud, Colorado, Rai 1, Italia’s Got Talent, per rendere l’atmosfera viva e travolgente.

Cultura e artigianato: Spazio a mostre, mercatini di prodotti locali ed esposizioni artigianali per valorizzare le maestranze ed il patrimonio storico-culturale della zona.

Tra i vicoli storici e i panorami mozzafiato sulla costa, le associazioni e i volontari accoglieranno turisti e appassionati per celebrare insieme il valore della condivisione e dell’ospitalità calabrese.

“Questa festa è la dimostrazione di come la sinergia tra la Pro Loco e le associazioni locali possa creare un grande momento di unione e valorizzazione della nostra identità,” commenta il presidente della Proloco Domenico Micò e gli organizzatori, invitando tutta la cittadinanza ed i visitatori del comprensorio a partecipare numerosi.