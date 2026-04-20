Soverato: Tra psicologia e teologia, si analizza il fenomeno del burnout nella Chiesa

Un tema di grande attualità e delicatezza approda nella Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “La Chiesa Cattolica: un’organizzazione religiosa con rischi di burnout. Uno studio tra psicologia e teologia”, opera di Francesco Maria Marino.

L’incontro si inserisce nel prestigioso cartellone degli “Incontri Culturali del Venerdì”, promossi dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” in occasione del suo XXXI Anno Accademico (2025/2026).

L’autore, il Dott. Francesco Maria Marino, figura eclettica che unisce la missione sacerdotale alla professionalità di psicologo presso l’ISP di Lamezia Terme, propone un’analisi originale e coraggiosa. Il volume esplora come anche all’interno di un’istituzione spirituale e strutturata come la Chiesa possano innescarsi dinamiche di stress cronico e logorio professionale (burnout), analizzando il fenomeno attraverso la doppia lente della scienza psicologica e della riflessione teologica.

All’evento, patrocinato dalla Città di Soverato, interverranno esperti del settore per approfondire i temi trattati nel testo. Insieme all’autore, prenderanno parte al dibattito il Dott. Francesco Lioi e il Dott. Saverio Spadea, entrambi psicologi dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (ISP) di Lamezia Terme.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione profonda sulla cura della persona e sulla salute mentale all’interno delle organizzazioni comunitarie. La cittadinanza è invitata a partecipare a quello che si preannuncia come un confronto interdisciplinare di alto profilo culturale e sociale.