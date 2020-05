Soverato – Trasportava cocaina con lo scooter, arrestato 33enne

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i militari, dopo aver fermato il soggetto sulla SS 106 a bordo di uno scooter, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo un involucro contenente 30 grammi di cocaina, di cui ha cercato repentinamente di disfarsi; 250 € in banconote di piccolo taglio e un’agenda contenente appunti manoscritti inerenti l’attività di spaccio.

Le successive attività di ricerca, estese anche all’attività commerciale di sua proprietà, hanno consentito altresì di individuare un ulteriore involucro contenente 70 grammi di sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

Il suddetto materiale è stato sequestrato e verrà inviato presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito.

Il 33enne, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano, in attesa dell’udienza di convalida.