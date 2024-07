Soverato, tutto pronto per il Don Bosco Day: la nuova scuola si presenta al territorio tra innovazione e tradizione

Intrattenimento con grandi gruppi musicali e spettacoli di danza, gastronomia tipica, mostre, visite guidate e naturalmente la presentazione al territorio della nuova scuola Don Bosco: liceo classico, scuola media e primaria, diretta da Domenico Servello.

Tutto questo e molto altro promette il Don Bosco Day – Summer Edition, martedì 30 luglio, quando si apriranno le porte dell’istituto salesiano di Soverato per la grande festa comunitaria che sarà al tempo stesso un open day per genitori e ragazzi interessati alla scuola, con la possibilità di dialogare con il corpo docente e lo stesso dirigente, oltre che visitare i locali scolastici.

Si parte alle 19 con la visita alla mostra Binario 21, un percorso quanto mai realistico nell’inferno dei lager nazisti. Mostra realizzata dai ragazzi del triennio del liceo in occasione della giornata della Memoria e diventata permanente dopo lo straordinario successo di critica e pubblico ottenuto.

Sempre gli studenti saranno protagonisti di un video che mostrerà i momenti più toccanti della loro lotta per tenere aperta la scuola e continuare a studiare in un ambiente ispirato ai valori di Don Bosco.

Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco, Daniele Vacca, del dirigente Servello, che illustrerà l’offerta formativa, e del presidente della fondazione Cadmo, Pasqualino Serra. Spazio quindi alla musica e allo spettacolo: dalle 20.30 si esibiranno i New Vision Gospel Choir, Exedra fitness e Danza, Tango Evita Calabria, Ater Ballet, Gruppo polifonico piano e voci, Giorgia Talotta, talentuosa musicista, alunna del liceo.

Alle 22.15 il concerto degli Antigua, che a settembre si esibiranno negli Usa, a Salt Lake City. Tutti in pista, infine, con il dj set di Jacopo Curcio. Presente l’Associazione genitori istituto salesiano, presieduta da Pietro Procopio, che al suo stand offrirà in omaggio set di cancelleria e sarà a disposizione come info point per i genitori, tra esperienze e testimonianze.

Tra i servizi offerti: navetta, sportello di ascolto e accoglienza anticipata.

Le attività extracurriculari, i progetti e i laboratori rappresentano la vera novità di una scuola che guarda al futuro mantenendo salda al tempo stesso la sua prestigiosa tradizione. Certificazione Cambridge, metodologia Clil, olimpiadi e certamina, certificazione Eipass Junior, recupero e potenziamento sono solo alcune delle tante attività a disposizione dei ragazzi della Don Bosco.

“Il nostro obiettivo è un percorso completo, dalla primaria al liceo classico, nel quale il pensiero critico si coniuga all’innovazione tecnologica e alla più ampia formazione curriculare, comprese le certificazioni linguistiche”, spiega Servello, “sempre nel solco del carisma di Don Bosco”.

Una nuova e importante possibilità per i giovani dell’intero territorio, che sarà illustrata nei dettagli nel corso di un evento di sicuro richiamo al quale tutti sono invitati a partecipare.

Intanto sono on line i canali social “Scuola DON BOSCO Soverato 1908”, che si può seguire sia su Facebook che su Instagram per rimanere aggiornati su tutte le news e le info della scuola.