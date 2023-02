Soverato, un concorso di progettazione per la realizzazione della nuova area portuale. Primo premio di 48 mila euro

Il progetto é ambizioso e non si limita alla realizzazione dell’atteso porto del Basso Ionio. L’idea é di realizzare un progetto complesso che concretizzi gli indirizzi di sviluppo illustrati in conferenza stampa dai sindaci di Soverato e Satriano.

“Con la valorizzazione dell’area portuale – spiegano Daniele Vacca e Massimiliano Chiaravalloti – vorremmo puntare sull’identificazione paesaggistico-architettonica e su un’ attiva partecipazione alla vita delle città, al fine di ricavarne un luogo dai forti connotati simbolici, facilmente godibile da residenti e turisti”.

“Il concorso metterà il palio un primo premio di 48 mila euro e un secondo premio di 9 mila euro. All’interno del bando già pubblicato e che scadrà tra 4 mesi, precisamente alle 12.00 del 30 giugno, chiediamo di predisporre una proposta ideativa, suddivisa in più lotti funzionali con un’area portuale, un’area ricettiva, la creazione di un nuovo tratto di lungomare con l’attraversamento del fiume Ancinale e un’ area fieristica”.

“Pensiamo poi a un progetto che delimiti anche spazi idonei alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che tenga conto della viabilità esistente e in via di realizzazione come la Trasversale delle Serre, e che abbia una forte caratterizzazione degli elementi architettonici”.

La richiesta più specifica è che i lotti siano indipendenti, ma al contempo complementari tra di loro, in maniera, spiegano ancora i sindaci, che ognuno possa essere autonomo dagli altri, ma acquisti valore nel suo complesso.

“Il progetto – si chiarisce in conferenza – dovrà essere uno strumento per programmare un nuovo tipo di turismo ecco perché non pensiamo esclusivamente al porto, che da solo diverrebbe una cattedrale nel deserto, ma a uno sviluppo più ampio che dia i servizi necessari a far diventare il nostro territorio un’attrazione nella consapevolezza che il porto di Soverato-Satriano non si troverebbe in una linea di passaggio verso altre mete attrattive , ma deve diventare esso stesso un’attrazione. Sarà premiato da una commissione di esperti il progetto migliore tenendo conto della fattibilità della successiva manutenzione”.