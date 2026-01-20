Soverato, un faro acceso sulle fragilità: conferenza contro la violenza sulle donne anziane

Rompere il muro dell’indifferenza e dare voce a chi spesso non ha la forza di parlare. È questo l’obiettivo dell’importante incontro pubblico organizzato dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, che si terrà il prossimo venerdì 23 gennaio 2026 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Il tema della conferenza, “Rompere il silenzio: riconoscere le violenze sulle donne anziane”, accende i riflettori su una realtà spesso invisibile e sottovalutata: gli abusi fisici, psicologici ed economici che colpiscono la popolazione femminile in età avanzata, spesso all’interno delle mura domestiche o in contesti di isolamento sociale.

​Un approccio multidisciplinare

​L’evento, inserito nel programma del XXXI Anno Accademico (2025/2026), si avvale del contributo di esperte del settore per offrire una panoramica completa sul fenomeno.

​I lavori saranno introdotti dall’Avv. Sara Spanò, Responsabile del centro antiviolenza donne, che delineerà il quadro della rete di supporto locale. La relazione principale sarà affidata all’Avv. Stefania Figliuzzi, Presidente del Centro Antiviolenza Regionale “Attivamente Coinvolte”, che porterà la sua esperienza legale e associativa nel contrasto quotidiano alla violenza di genere.

​A completare l’analisi sarà l’intervento della Dott.ssa Nicole Gagliardi, psicologa e psicoterapeuta, che approfondirà le dinamiche psicologiche del trauma e le barriere emotive che impediscono alle vittime anziane di denunciare.

​Un invito alla comunità

​L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Soverato, si aprirà alle ore 18.00. Come sottolineato dagli organizzatori, “la cittadinanza è invitata a partecipare” per trasformare una serata di approfondimento in un momento di consapevolezza collettiva. In un’epoca di rapido invecchiamento demografico, sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche è il primo passo per garantire sicurezza e dignità a ogni cittadina.

​Dettagli dell’evento:

​Data: Venerdì 23 Gennaio 2026

​Ora: 18.00

​Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Comune di Soverato

