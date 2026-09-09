Soverato, un gioco in memoria di Giovanna Marascio: l’omaggio della comunità al Parco Ex Comac

Soverato si stringe attorno al ricordo di Giovanna Marascio con un gesto concreto di affetto e partecipazione. Sabato 12 settembre, alle ore 18:30, presso il Parco Giochi nei pressi dell’area Ex Comac, verrà inaugurata una nuova giostra a lei dedicata.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Sottosezione UNITALSI di Soverato, intende trasformare il ricordo personale in un momento di gioia condivisa per l’intera cittadinanza.

​L’annuncio del primo cittadino

​A rendere nota la cerimonia è stato il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, attraverso una nota carica di commozione:

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“Ci sono persone che portiamo con noi nei ricordi, nei gesti e nell’affetto che il tempo non cancella. Dedicheremo una giostra a Giovanna: un gesto semplice, pieno d’amore, in un luogo dove ogni giorno nascono sorrisi e i bambini scoprono la gioia di stare insieme.”

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Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico della scelta di collocare l’omaggio all’interno di un’area ludica, rimarcando il legame tra la memoria di Giovanna e l’allegria dei più piccoli.

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza

​L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione per l’intera comunità soveratese. Il sindaco ha rivolto un appello accorato alla partecipazione di tutti i residenti, con un’attenzione particolare ai più giovani.

​L’abbraccio della comunità: L’invito è esteso a chiunque abbia conosciuto Giovanna, ai suoi cari e a tutti i cittadini desiderosi di mostrare vicinanza alla famiglia.

​I veri protagonisti: La presenza dei bambini e delle loro famiglie è descritta dal primo cittadino come il dono più prezioso per celebrare la ricorrenza nel segno della spensieratezza.

Dettagli dell’evento

​Data e ora: Sabato 12 settembre 2026, ore 18:30

​Luogo: Parco Giochi adiacente all’area Ex Comac, Soverato

​Promotori: Comune di Soverato e UNITALSI (Sottosezione di Soverato)