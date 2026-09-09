Soverato, un gioco in memoria di Giovanna Marascio: l’omaggio della comunità al Parco Ex Comac

Soverato si stringe attorno al ricordo di Giovanna Marascio con un gesto concreto di affetto e partecipazione. Sabato 12 settembre, alle ore 18:30, presso il Parco Giochi nei pressi dell’area Ex Comac, verrà inaugurata una nuova giostra a lei dedicata.
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Sottosezione UNITALSI di Soverato, intende trasformare il ricordo personale in un momento di gioia condivisa per l’intera cittadinanza.
L’annuncio del primo cittadino
A rendere nota la cerimonia è stato il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, attraverso una nota carica di commozione:
“Ci sono persone che portiamo con noi nei ricordi, nei gesti e nell’affetto che il tempo non cancella. Dedicheremo una giostra a Giovanna: un gesto semplice, pieno d’amore, in un luogo dove ogni giorno nascono sorrisi e i bambini scoprono la gioia di stare insieme.”
Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico della scelta di collocare l’omaggio all’interno di un’area ludica, rimarcando il legame tra la memoria di Giovanna e l’allegria dei più piccoli.
Un invito rivolto a tutta la cittadinanza
L’appuntamento rappresenta un momento di aggregazione per l’intera comunità soveratese. Il sindaco ha rivolto un appello accorato alla partecipazione di tutti i residenti, con un’attenzione particolare ai più giovani.
L’abbraccio della comunità: L’invito è esteso a chiunque abbia conosciuto Giovanna, ai suoi cari e a tutti i cittadini desiderosi di mostrare vicinanza alla famiglia.
I veri protagonisti: La presenza dei bambini e delle loro famiglie è descritta dal primo cittadino come il dono più prezioso per celebrare la ricorrenza nel segno della spensieratezza.
Dettagli dell’evento
Data e ora: Sabato 12 settembre 2026, ore 18:30
Luogo: Parco Giochi adiacente all’area Ex Comac, Soverato
Promotori: Comune di Soverato e UNITALSI (Sottosezione di Soverato)