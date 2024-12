Soverato, un libro sul poeta e cantautore Vito Maida a 20 anni dalla scomparsa

Molto prematuramente, venti anni fa, il 18 dicembre, moriva in una clinica di Catanzaro, il poeta e cantautore di Soverato, Vito Maida, noto pure per essere stato amatissimo insegnante elementare, cofondatore e attivo componente del gruppo del nuovo folk “I Figli di Calabria” di cui era uno dei compositori e voci soliste, nonché raffinato poeta. I familiari, gli amici della formazione musicale, altri affezionati ed ammiratori ricorderanno l’Artista con la celebrazione di una messa alle ore 18 di mercoledì 18 nella chiesa parrocchiale di Piazza Maria Ausiliatrice della “perla dello Jonio”.

La novità di questo ventesimo anniversario consiste nel fatto che il critico letterario Gaetano Drosi (ex Sindaco di Davoli e collaboratore del Poeta nei testi per le canzoni del gruppo folk) ha annunciato che, presso l’editrice Libritalia di Vibo Valentia, è in composizione il libro (di cui è autore) “VITO MAIDA CANTAUTORE E POETA – Ritratto dell’uomo e dell’artista” consistente in 180 pagine che raccontano la vita e le opere di questo acuto intellettuale calabrese, tra i più significativi del ventesimo secolo.

Per interessamento di suoi più cari amici, finora sono state pubblicate postume soltanto due raccolte di poesie: “Spine e Spighe” (a cura di Vincenzo Squillacioti, edizione La Radice di Badolato, nel maggio 2005) e “Versi orfani” (a cura di Domenico Lanciano, edizione Università dei Popoli, Badolato 18 dicembre 2006).

E ancora tanti sono gli inediti: altre poesie, diari, lettere, canzoni, fotografie (specialmente quelle sui luoghi della spiritualità eremitica calabrese che rappresentano un unicum da valorizzare). Intanto il libro di Gaetano Drosi evidenzia pure aspetti di Vito Maida sconosciuti al grande pubblico. La Postfazione è firmata dallo scrittore e docente Giulio De Loiro (ex Sindaco di Satriano).

Se i tempi tecnici saranno rispettati, tale preziosa pubblicazione potrà essere nelle librerie e nelle apposite piattaforme internet per i primi mesi dell’imminente anno 2025, quando verrà presentata a Soverato e sicuramente in altri luoghi della sua Calabria sublime.