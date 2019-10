Soverato, un progetto finanzierà il rilancio delle attività legate alla pesca

É la naturale evoluzione della regolamentazione nella vendita diretta del pescato a Soverato, parte di un progetto avviato con l’implementazione delle politiche della pesca che ha riunito sotto un unico obiettivo il Comune di Soverato, il flag Jonio 2, e i sindacati di categoria.

Con l’avallo del consiglio comunale, riporta la riporta la Gazzetta del Sud in edicola, parte a Soverato un nuovo progetto di sviluppo che interesserà i pescatori locali, beneficiari di un finanziamento che permetterà loro di acquistare le attrezzature necessarie per allestire dei punti vendita sulla banchina soveratese, e trasformare l’attività svolta da anni senza una regolamentazione, in una realtà imprenditoriale che non ha precedenti sul territorio. (Sabrina Amoroso)