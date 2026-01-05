Soverato, un viaggio nella spiritualità: presentazione del libro “Una Scintilla di Eternità”

L’evento, organizzato dalla Libera Università Popolare, si terrà venerdì 9 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune.

SOVERATO – Un appuntamento dedicato alla riflessione e alla riscoperta della spiritualità locale quello che si terrà venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 18:00, a Soverato. La cornice dell’evento sarà la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune, pronta a ospitare la presentazione dell’opera letteraria di Gennaro F. Lio.

Il libro, dal titolo evocativo “Una Scintilla di Eternità. Il Messaggio di Frà Umile da Redipiano”, accende i riflettori sulla figura e sul lascito spirituale di Frà Umile, offrendo spunti di approfondimento su una personalità significativa per il territorio.

Un evento culturale d’eccellenza

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma del XXXI Anno Accademico (2025/2026) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato. Da anni, l’istituzione rappresenta un punto di riferimento per la promozione della cultura e della socialità nella cittadina ionica.

Gli interventi

A relazionare sarà lo stesso autore, Gennaro F. Lio, che oltre alla sua veste di scrittore ricopre l’importante incarico di Priore della Casa di Nazareth. Ad arricchire l’incontro sarà il dialogo con la Prof.ssa Maria Rosaria Pedullà, che si confronterà con l’autore per sviscerare i temi centrali del testo e il messaggio universale contenuto nelle pagine del libro.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori invitano caldamente tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e crescita culturale.