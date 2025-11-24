Soverato, un viaggio nella storia della Magna Grecia: la colonia di Kaulonia protagonista dell’incontro culturale di venerdì

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato inaugura un nuovo appuntamento degli Incontri Culturali del Venerdì, nell’ambito del XXXI Anno Accademico 2025/2026.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Italia Nostra – Sezione Paolo Orsi Soverato/Guardavalle, si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 18.00 nella Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Al centro dell’incontro, dal titolo “Kaulonia tra terra e mare. Una colonia greca si racconta”, vi sarà uno dei siti archeologici più affascinanti della Calabria antica: la città magno-greca di Kaulonia, oggi corrispondente all’area di Monasterace Marina.

Un luogo che, grazie ai suoi recenti rinvenimenti — come il celebre mosaico del Drago — continua ad arricchire il patrimonio storico e culturale del territorio.

A guidare il pubblico alla scoperta della colonia sarà l’archeologa Maria Teresa Iannelli, da anni impegnata negli scavi e nelle ricerche che hanno permesso di ricostruire l’evoluzione storica del sito. Con lei dialogherà l’archeologa Bernarda Minniti, curatrice dell’evento e studiosa del patrimonio archeologico calabrese.

L’incontro sarà introdotto da Angela Maida, presidente della sezione “Paolo Orsi” di Italia Nostra, che sottolinea da tempo il ruolo fondamentale della divulgazione culturale per valorizzare le radici storiche della regione.

L’iniziativa si propone non solo come occasione di approfondimento scientifico, ma anche come momento di condivisione aperto alla cittadinanza, invitata a partecipare numerosa per conoscere da vicino una delle più significative testimonianze della presenza greca nel Sud Italia.

Con eventi come questo, la città di Soverato conferma la propria attenzione verso la cultura e la storia del territorio, offrendo un’opportunità preziosa per riscoprire il dialogo tra passato e presente.