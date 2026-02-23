Soverato, un viaggio nell’archeologia: Fabrizio Mollo presenta “Gli Altri”

L’appuntamento, promosso dalla Libera Università Popolare, esplorerà le popolazioni non greche della Calabria antica tra il IX e il III secolo a.C.

SOVERATO – Proseguono con successo gli “Incontri Culturali del Venerdì”, il ciclo di conferenze organizzato dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”. Il prossimo appuntamento, previsto per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:00, vedrà come protagonista la grande archeologia calabrese presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Il Focus: La Calabria prima e oltre i Greci

Al centro della serata ci sarà la presentazione del volume “GLI ALTRI. Le popolazioni non greche della Calabria antica (IX-III sec. a.C.)”, edito da Rubbettino. L’autore, Fabrizio Mollo, Professore Ordinario di Archeologia Classica presso l’Università di Messina, guiderà il pubblico alla scoperta di quei popoli — spesso definiti “minori” o semplicemente “altri” rispetto alla colonizzazione greca — che hanno abitato e plasmato il territorio calabrese in età preromana.

Gli interventi

L’evento, organizzato in collaborazione con Italia Nostra (Sezione “Paolo Orsi” – Soverato/Guardavalle), si aprirà con l’introduzione di Angela Maida, Presidente della sezione locale di Italia Nostra.

A dialogare con l’autore sarà l’archeologo Gabriele Emilio Chiodo, che approfondirà insieme a Mollo le tematiche del libro, offrendo spunti di riflessione su un’epoca complessa e affascinante della nostra storia regionale.

Un invito alla cittadinanza

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare, confermando l’impegno dell’istituzione nella diffusione della cultura e della storia locale. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire le radici profonde dell’identità calabrese.

In sintesi:

Cosa: Presentazione del libro di Fabrizio Mollo.

Dove: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Comune di Soverato.

Quando: Venerdì 27 febbraio 2026, ore 18:00.

Organizzazione: Libera Università Popolare “M. A. Cassiodoro” in collaborazione con Italia Nostra.