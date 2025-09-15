Soverato, un weekend da incorniciare: spiagge affollate e il successo del carnevale estivo

L’ultimo weekend di Soverato ha regalato un’atmosfera vibrante e indimenticabile, un perfetto mix di sole, mare e divertimento. Le spiagge erano gremite di bagnanti, i lidi e i locali notturni pieni, e le strade del centro animate da un’energia contagiosa. Il culmine della festa è stato senza dubbio il successo straordinario del Carnevale Estivo, che ha animato la serata di sabato 13 settembre.

​L’evento, tenutosi presso il suggestivo “Teatro sul Mare”, ha visto la partecipazione di ben 14 gruppi di artisti. Le loro esibizioni hanno incantato il pubblico, alternando momenti di parata carichi di allegria a spettacolari performance sul palco.

A fare da maestro di cerimonie, la voce storica del Carnevale di Acireale, Giulio Vasta, che ha guidato gli spettatori in un viaggio affascinante alla scoperta delle tradizioni e delle culture dei vari Carnevali italiani e internazionali.

​Un tripudio di colori, musica e allegria ha pervaso l’intera città. Le maschere elaborate, i costumi sfarzosi e le esibizioni di stravaganti band hanno trasportato i presenti in un mondo di pura emozione e divertimento. La serata è stata una vera e propria celebrazione di unione, fratellanza e creatività, che ha lasciato a tutti un ricordo indelebile.

​Con il sole che tramontava sul mare e l’eco delle risate ancora nell’aria, Soverato si conferma una meta estiva di eccellenza, capace di offrire non solo bellezze naturali, ma anche eventi di alta qualità che lasciano il segno.

Questo weekend ha dimostrato ancora una volta la sua vitalità, unendo il fascino intramontabile delle sue spiagge al brio delle sue notti, e auspicando il Carnevale Estivo come un appuntamento imperdibile per la movida calabrese.