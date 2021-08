L’Associazione Commercianti Soverato, Soverato walking, Shall we dance, Città di Soverato, invitano la cittadinanza tutta a partecipare ad una fiaccolata in memoria della dolce Simona Cavallaro.

Il punto di ritrovo è in villa comunale, all’altezza della scritta Soverato.

Domenica 29 agosto, ore 18,30.

Si ringraziano le forze dell’ordine tutte ed in particolare: Misericordia Soverato, Ordine di Malta, Cisom, Edelweiss, Odv Chili Peppers, Unitalsi, Protezione Civile.