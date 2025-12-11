Soverato, una grande festa di Natale all’Istituto Maria Ausiliatrice: famiglie, docenti e comunità insieme per gli auguri

Un momento di unione tra scuola, mamme, educatrici e Sorelle della Comunità. Grande emozione per l’arrivo di Babbo Natale.

Si è svolta ieri sera, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, una serata ricca di emozioni che ha riunito le mamme della scuola dell’infanzia e del nido, le docenti, la Direzione e la Comunità delle Sorelle per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

Un appuntamento molto atteso, che ha trasformato gli spazi della scuola in un luogo di festa, calore e condivisione. L’evento ha rappresentato un momento significativo di coesione tra famiglie e istituzione educativa, confermando la missione della scuola: essere non solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria famiglia che cresce insieme ai bambini.

La serata è stata aperta dalla presenza affettuosa delle Sorelle della Comunità, che hanno accolto tutti con la consueta disponibilità e attenzione. La Direttrice e la Preside hanno espresso parole di gratitudine per l’ampia partecipazione, sottolineando la bellezza di una comunità viva, collaborativa e profondamente legata ai valori educativi dell’Istituto.

Grande entusiasmo per il momento più atteso dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale, che ha portato gioia e meraviglia tra i piccoli. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la splendida poltrona natalizia gentilmente messa a disposizione dal signor Giuseppe Chiaravalloti, molto apprezzata da grandi e piccoli.

La serata si è conclusa con un sincero scambio di auguri tra famiglie, educatrici e Sorelle, in un clima di serenità e partecipazione che ha ricordato l’importanza del camminare insieme, ognuno con il proprio contributo, per il bene dei bambini.

«La nostra scuola è una famiglia. Ogni evento è una testimonianza di quanto sia forte il legame tra noi, i genitori e i nostri piccoli», ha dichiarato la Direzione dell’Istituto, ringraziando tutte le mamme e le docenti per la collaborazione e la presenza.