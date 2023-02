Soverato, venerdì 24 febbraio la presentazione del libro di Catena Fiorello “Ciatuzzu”

Sarà presentato a Soverato venerdì 24 febbraio alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale il nuovo libro di Catena Fiorello Galeano che torna in libreria con un romanzo sulla perdita e sulla rinascita, un racconto dalla voce autentica nella Sicilia degli anni Sessanta, un viaggio emozionante dentro al cuore di un bambino.

Ciatuzzu ha nove anni e vive a Leto, un paesino affacciato sul mare. È sempre stato un bambino felice e spensierato, fino a quando un male incurabile si è portato via sua madre. Da quel giorno, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza gli affetti più cari.

Quando poi è costretto a raggiungere suo padre in Belgio, emigrato in quella terra straniera per lavorare nelle miniere, il mondo gli crolla un’altra volta addosso. Pian piano però, lontano dai colori e dal profumo della Sicilia ma ancorato al ricordo di persone speciali, come Pippo, il guardiano del cimitero, o Lucia, una picciridda preziosa per lui, Ciatuzzu si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore.

Iniziativa a cura della libreria Non ci resta che leggere con il patrocinio dell’amministrazione comunale.