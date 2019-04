Soverato – Venerdì 26 aprile “Ricordando Enzo Guarna”, uomo di scuola e di cultura

Organizzato dalla “Libera Università Popolare della Terza Eta’ e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di SOVERATO con il patrocinio del Lions Club di Soverato XXIV XXIV – Anno Accademico 2018/19 si terrà presso la Sala Conferenze del Liceo Scientifico “A. Guarasci” – Via C. Amirante, 79- Soverato, venerdì 26 Aprile 2019 alle ore 18.00 un incontro culturale in memoria del Preside Vincenzo Guarna.

Dopo i saluti della Prof.ssa Sina Pugliese Montebello, Presidente dell’Università della Terza Età l’iniziativa dal titolo ” ‘Visse Per Ischerzo’ – ricordando Enzo Guarna , uomo di scuola e di cultura” si svilupperà con le relazioni del Prof. Antonio Barbuto e del Preside Gerardo Pagano, seguiranno la lettura dei brani di alcuni scritti di Guarna da parte di Lino Posillipo e Filippo Galati ed in conclusione l’intervento dei figli Francesca e Fabio.