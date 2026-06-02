Soverato, viaggio nella storia millenaria: Amaroni e la vallata dell’Alessi al centro degli Incontri Culturali

Venerdì 5 giugno, presso la Sala Consiliare, il Prof. Mario Truglia guiderà una lectio magistralis sulle tracce dell’Abbazia di San Nicola dei Majoli e di San Luca di Melicuccà, simboli di un’identità profondamente radicata nel territorio.

​SOVERATO – Un appuntamento imperdibile con le radici più profonde della nostra terra e della nostra identità storica. Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18:00, la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà un suggestivo incontro culturale in occasione del trentunesima Anno Accademico (2025/2026) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”.

​Il nuovo appuntamento dei celebri “Incontri Culturali del Venerdì”, patrocinato dalla Città di Soverato, vedrà come protagonista indiscusso il Prof. Mario Truglia, stimato studioso che offrirà un’approfondita conferenza incentrata sul borgo di Amaroni e sulle straordinarie testimonianze che costellano “La Vallata dell’Alessi – Culla d’Italia”.

​Il focus della lezione verterà su complessi di eccezionale valore storico, archeologico e spirituale: l’Abbazia di San Nicola dei Majoli e la figura di San Luca di Melicuccà (Primo Vescovo di Isola Capo Rizzuto).

Si tratta di istituzioni e personalità che non rappresentano soltanto un tassello della memoria religiosa locale, ma che incarnano i nodi cruciali di una fitta rete culturale che, a partire dal cuore della Calabria, ha segnato le origini storiche della penisola.

​L’evento sarà impreziosito dalla presenza di importanti cariche istituzionali e illustri relatori del territorio. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dei sindaci del comprensorio: Salvatore Megna (Sindaco di Vallefiorita) e Luigi Ruggero (Sindaco di Amaroni), a testimonianza di una sinergia fondamentale per la valorizzazione del patrimonio locale.

​Seguiranno poi gli autorevoli interventi di figure chiave della comunità culturale e civile: Rocco De Vito (ex Sindaco di Amaroni), il giornalista Salvatore Taverniti (Corrispondente del quotidiano Gazzetta del Sud) e Lorenzo Satanassi (Presidente dell’Archeoclub di Amaroni), quest’ultimo in prima linea nella tutela e nello studio delle testimonianze storiche dell’area.

​Con questa iniziativa, la Libera Università Popolare “Cassiodoro” conferma il proprio ruolo cardine nella divulgazione culturale e territoriale. Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di riflessione condivisa ad ingresso libero.