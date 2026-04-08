Soverato: Viaggio tra i miti e la storia con il nuovo libro di Daniela La Cava

Un appuntamento imperdibile con la cultura e l’identità regionale si terrà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18:00. La prestigiosa Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione del nuovo volume firmato da Daniela La Cava: “CALABRIA. Echi e storie di una terra tra due mari”.

L’evento si inserisce nel ricco programma del XXXI Anno Accademico (2025/2026) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, istituzione da anni punto di riferimento culturale per la città di Soverato e il suo comprensorio.

L’opera di Daniela La Cava si propone come un’esplorazione profonda e suggestiva di una regione complessa e affascinante, sospesa tra il Mar Jonio e il Mar Tirreno. Il titolo stesso, “Echi e storie”, suggerisce un percorso narrativo che intreccia la memoria storica con il mito, dando voce a quel patrimonio immateriale che rende la Calabria una terra unica nel cuore del Mediterraneo.

A guidare l’incontro sarà il Dott. Vincenzo Santoro, Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro (sezioni di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia), che curerà l’introduzione e modererà il dibattito. La presenza del Dott. Santoro sottolinea il valore documentale e storico del lavoro della La Cava, promettendo un approfondimento non solo letterario ma anche critico e analitico.

La serata, patrocinata dalla Città di Soverato, è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per residenti e appassionati di riscoprire, attraverso le pagine di questo nuovo libro, i legami millenari e le bellezze di una terra “tra due mari” che continua a incantare e a raccontare storie.