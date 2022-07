Soverato, vietata somministrazione bevande in bottiglie di vetro sino a fine di agosto ogni sera dopo le 23

Sull’intero territorio di Soverato dal 29/07/2022 fino al 27/08/2022 compreso, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 è disposto il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro e lattine in alluminio il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. Lo prevede una ordinanza del sindaco

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta/plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

E’ fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine in alluminio il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

E’ sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro e lattine in alluminio, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico”.