​Soverato, welfare al centro: assunti 10 nuovi assistenti sociali per l’Ambito Territoriale

​Il sindaco Daniele Vacca annuncia il potenziamento dei servizi: “Investiamo sulle persone per costruire una comunità più giusta e inclusiva. Nessuno deve restare indietro”.

​SOVERATO – Una boccata d’ossigeno per il sistema dei servizi sociali del Basso Ionio. Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha ufficializzato nelle ultime ore la firma dei contratti per l’assunzione di 10 nuovi assistenti sociali. Un potenziamento organico atteso, che punta a trasformare radicalmente la capacità di risposta delle istituzioni di fronte alle crescenti povertà del territorio.

​Risorse dal Fondo Povertà

​L’operazione è stata resa possibile grazie ai finanziamenti intercettati tramite il Fondo Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Queste risorse permetteranno all’Ambito Territoriale di Soverato di schierare sul campo professionisti qualificati, pronti a intervenire in un contesto sociale reso fragile dalle recenti crisi economiche.

​”Si tratta di un intervento concreto che rafforza i servizi sociali dell’Ambito,” ha dichiarato il primo cittadino Vacca. “Il nostro obiettivo è garantire un’attenzione particolare alle famiglie in difficoltà e a chi vive situazioni di fragilità non solo economica, ma anche sociale e relazionale.”

​Una visione di comunità inclusiva

​Per l’amministrazione comunale, l’arrivo dei nuovi professionisti non è solo un fatto burocratico, ma una scelta politica precisa. Secondo il sindaco, il benessere della cittadinanza passa necessariamente dal sostegno ai più deboli.

​Più presenza sul territorio: Maggiore capillarità nel monitoraggio dei casi critici.

​Contrasto all’isolamento: Interventi mirati per le fragilità relazionali e la solitudine.

​Equità sociale: Costruzione di una rete di protezione che riduca le distanze tra i cittadini.

​”Investire nei servizi alla persona significa costruire una comunità più giusta,” ha ribadito Vacca, sottolineando come la professionalità dei nuovi assunti sarà fondamentale per non lasciare indietro nessuno.

​L’augurio ai nuovi professionisti

​In chiusura della sua nota, il sindaco ha rivolto un messaggio di benvenuto ai dieci vincitori: “A loro va un sincero augurio di buon lavoro. Siamo certi che sapranno operare con la professionalità e la sensibilità necessarie per servire al meglio tutto il nostro territorio”.

​Con questo innesto di personale, Soverato e i comuni del comprensorio si preparano ad affrontare le sfide del welfare moderno con nuovi strumenti e, soprattutto, con una rinnovata vicinanza ai bisogni reali delle persone.