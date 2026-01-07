SoveratoSvapo apre anche a Serra San Bruno

Dopo anni di attività e un percorso iniziato quando il mondo dello svapo muoveva i primi passi in Calabria, SoveratoSvapo continua a crescere e ad ampliare la propria presenza sul territorio con l’apertura di un nuovo punto vendita a Serra San Bruno.

Tra i primi negozi del settore ad aprire in regione, SoveratoSvapo ha costruito nel tempo un punto di riferimento basato su esperienza, competenza e attenzione verso il cliente. Un lavoro portato avanti negli anni, fatto di ascolto, aggiornamento continuo e passione per un settore in costante evoluzione.

L’arrivo a Serra San Bruno nasce proprio dalla volontà di avvicinarsi ancora di più alle persone, offrendo anche alla comunità locale la possibilità di trovare un servizio specializzato senza doversi spostare. Il nuovo punto vendita propone la stessa filosofia e la stessa qualità già conosciute a Soverato, con un’attenzione particolare all’informazione e alla scelta consapevole dei prodotti.

Un nuovo passo che conferma la crescita di SoveratoSvapo e il legame con il territorio, portando esperienza e professionalità anche a Serra San Bruno.