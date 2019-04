Spacciava al parco, 53enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 53 anni, incensurato di Castrolibero, è stato tratto in arresto martedì pomeriggio con l’accusa di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Rende, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del Parco Robinson di Rende hanno notato l’uomo intento a chiacchierare con un ragazzo nascosti dietro un albero.

Approfondendo il controllo notavano che l’uomo, alla vista dei militari, gettava repentinamente a terra un involucro in cellophane contenente 12 grammi hashish. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 53enne, consentiva di rinvenire ulteriori 48 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.