Spaccio di droga a Serra San Bruno, denunciato un uomo

Prosegue incessante l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto di condotte criminose, tesa a garantire e mantenere le condizioni di una reale tranquillità pubblica a tutta la cittadinanza.

In particolare, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, coadiuvata dai cinofili e dalla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia ha deferito in stato di libertà un cittadino di Serra San Bruno (VV) dedito allo spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, la Polizia ha rinvenuto, celata nell’abitazione dell’uomo e in seguito posto sotto sequestro, complessivi gr. 97,7 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionati in 58 dosi di gr. 1,5 e 1,8, e contenute in separate buste di plastica o cellophane, nonché di complessivi euro 358 in banconote di diverso taglio, verosimili proventi della vendita illecita della droga.

Per i fatti occorsi, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato previsto e punito dall’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, Dott. Rodolfo Ruperti, un avviso orale di P.S., provvedimento con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e al vivere sociale.